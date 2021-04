Suicida se lanza de edificio y mata a mujer de 29 años que caminaba en plena cita romántica en San Diego

Una mujer de 29 años que se encontraba en una cita romántica murió de la manera más trágica cuando un hombre suicida le cayó encima tras lanzarse de un edificio en el centro de San Diego el domingo en la noche.

El impactante incidente ocurrió cuando el hombre decidió quitarse la vida al saltar desde el noveno piso de una estructura de estacionamiento localizada en la intersección de J Street y 10th Avenue, muy ceca del Petco Park, estadio de los San Diego Padres.

Tristemente, Taylor Kahle caminaba en el lugar incorrecto exactamente en el peor momento tras salir de un restaurante con su acompañante.

Kahle, quien trabajaba en una empresa de planeación de eventos, murió de manera instantánea sobre una banqueta alrededor de las 7:30 pm tras el brutal golpe del hombre suicida, quien fue declarado muerto en su camino a un hospital de San Diego. El individuo fue descrito como un hombre entre 20 y 30 años. Las autoridades dijeron que ellos no se conocían.

WATCH: Taylor Kahle was walking back from a date in downtown San Diego when a man jumped to his death from the top of a parking garage and landed on top of her, killing her.

Police said the man died by suicide and that the two did not know each other. https://t.co/wtRmhxqXru pic.twitter.com/netiiXTRWW

— NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) April 27, 2021