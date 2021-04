Triple tiroteo deja dos muertos en LA. El sospechoso fue abatido tras larga persecución policial

El sospechoso de un triple tiroteo que acabó en la madrugada de este martes con la vida de dos personas en Exposition Park y el centro de Los Ángeles protagonizó poco después una persecución policial de varias horas mientras trataba de huir de las autoridades. Los agentes terminaron abriendo fuego y el hombre murió, tal y como dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Los vehículos policiales acorralaron al sospechoso en el sentido oeste de la autopista 91, en el área de Fullerton, cerca de Anaheim. Los informes de los hechos indican que aproximadamente a las cinco de la mañana los agentes lanzaron gases lacrimógenos dentro del vehículo blanco en el que iba el hombre que habría sido el responsable de tres tiroteos un un lapso de tiempo de 30 minutos.

RIGHT NOW: Watching the LIVE VIDEO in the @KATUNews #LiveDesk after reports that shots were fired during a standoff with a deadly shooting spree suspect on the 91 Freeway in Fullerton, California | https://t.co/maZ0sC1PAS via @ABC7 pic.twitter.com/VGCDP487fs

— Evan Schreiber (@SchreiberEvan) April 27, 2021