Un sheriff hispano de Houston y crítico de Trump será nominado por Biden para ser jefe de ICE

TEXAS – El sheriff del Condado Harris Ed González ha dedicado gran parte de su vida al servicio público en el área de Houston, por muchos años fue oficial de la Policía de Houston antes de convertirse en concejal del Distrito H para representar uno de los sectores más hispanos de la cuarta ciudad más grande del país.

La trayectoria de González sin duda fue determinante para que el presidente Joe Biden anunciara este martes que nominará a González para ser el jefe de la Oficina y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

González será nominado por Biden para tomar las riendas de ICE, según informó la Casa Blanca, actualmente el funcionario se desempeña como sheriff del tercer condado más grande del país, cargo que ha ejercido desde enero de 2017.

González tiene un título profesional en Justicia Criminal de la Universidad de Houston Downtown y previamente ejerció como oficial de la Policía de Houston por más de 18 años.

Tras retirarse del Departamento de Policía en el año 2009, González se postuló para ser concejal del Distrito H y fue elegido como en el 2010, en este cargo estuvo al frente por seis años.

Durante su campaña para el puesto de sheriff de Harris González prometió revocóar el acuerdo que el condado había logrado con ICE para hacer cumplir el programa 287g, que entrega con mayor celeridad a las autoridades de inmigración a las personas detenidas por esa autoridad local y que se encuentran ilegalmente en el país, y lo cumplió.

González, además, se mostró en clara oposición a las redadas indiscriminadas hechas por la administración Trump y lideradas por la agencia que ahora podría dirigir.

La juez del Condado Harris Lina Hidalgo felicitó a González por su nominación y dijo que “me entristecerá que nos deje, pero el presidente Biden ganará un líder compasivo, reflexivo y valiente”.

Congrats to my friend Sheriff Ed Gonzalez on being nominated to run Immigration and Customs Enforcement for the Biden Administration. I'll be sad for him to leave us, but President Biden will gain a compassionate, thoughtful and courageous leader. @SheriffEd_HCSO

— Lina Hidalgo (@LinaHidalgoTX) April 27, 2021