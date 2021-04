Agenda de eventos: diversión para todos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carmen en ballet

Carmen.maquia es una versión del venerado clásico de Bizet pero con un toque contemporáneo, inspirado en Picasso, que presenta el Ballet Hispánico de Nueva York. Esta sensual coreografía, que se transmitirá virtualmente, fusiona la danza contemporánea y le hace guiños al pasodoble y al flamenco españoles.

La obra se presentará en tres partes y cada parte requiere de un pago por separado; las presentaciones ya están disponibles a través del canal de Youtube de la compañía. El sábado a las 7 pm, hora del Este, se impartirá una clase de danza en vivo vía zoom gratuita con el pago de la transmisión. Es necesario registrarse para participar. Los bailarines del Ballet Hispánico enseñarán algunos pasos para que los asistentes aprendan sobre el baile y sobre la cultura latina. Pueden asistir tanto primerizos como bailarines con experiencia. Boletos $18 cada streaming. El último es hoy 7 pm hora del Este.

Reto natural

Para continuar con las celebraciones del Día de la Tierra, el Natural History Museum tiene su reto virtual, el City Nature Challenge, una competencia anual en la que participan cientos de ciudades alrededor del mundo y que ayuda a la gente a entender de una mejor manera la biodiversidad urbana. Los participantes tienen que encontrar y documentar la naturaleza en su comunidad.

En este año, la iniciativa, que celebra su sexta edición, participarán más de 400 ciudades de los seis continentes. El reto comienza a partir del viernes a las 12:01 am en cada horario local y continúa hasta el lunes a las 11:59 pm. El evento global está coorganizado por el Natural History Museum of Los Angeles County (NHM) y el California Academy of Sciences de San Francisco. Pueden participar las comunidades de científicos o aspirantes a científicos, fans de la naturaleza o de la ciencia y gente de todas las edades y de todos los antecedentes educativos; se pueden someter fotos de plantas silvestres, animales y hongos con el uso de la aplicación iNaturalist. El martes a las 7 pm, hora del Pacífico, como parte de las actividades del reto, en la City Nature Challenge Virtual ID Party, personal y científicos en una fiesta virtual identificarán las observaciones realizadas durante el reto; es necesario registrarse para participar. Informes nhm.org.

Mesopotamia en el Getty

Joyas, esculturas, tabletas con escritura cuneiforme de los antiguos sumerios, babilonios, y asirios conforman la exhibición Mesopotamia: Civilization Begins, que está disponible en la recientemente abierta Villa Getty (17985 Pacific Coast Hwy., Los Angeles).

Los objetos son un préstamo del museo Louvre, de París, y su exhibición está distribuida en tres galerías. Los artículos abarcan tres milenios de las primeras ciudades, desde aproximadamente 3200 años a. C. hasta la conquista de Babilonia por parte de Alejandro Magno en el 331 a. C. Se requiere reservación para visitar la Villa Getty, y es posible que tenga que esperar por algunos instantes cuando pase de una exhibición a otra debido a la capacidad limitada de las galerías. Entrada gratuita. Termina el 16 de agosto. Informes getty.edu.

Proyecto de LACMA

Para celebrar el proyecto que Rubén Ochoa realizó para LACMA × Snapchat: Monumental Perspectives –una comisión del Los Angeles County Museum of Art–, este sábado se presentará un documental corto que sigue a los vendedores ambulantes mientras desvelan la historia de la economía ambulante en Los Angeles, sus esfuerzos para organizarse y para construir negocios sustentables, los retos y los peligros que enfrentan en este ambiente de trabajo y el gran impacto que ha tenido la pandemia en su comunidad.

Ochoa, quien es de ascendencia mexicoamericana y vive en California, conoce este tema porque su mamá fue una de las pioneras en crear un sistema de entrega de tortillas a domicilio en San Diego, California. El video podrá verse el sábado de 12 a 12:30 pm, hora del Pacífico, en línea. El evento se transmitirá vía Youtube. Gratis. Informes lacma.org.

Yo-Yo Ma en concierto

Yo-Yo Ma: Beginnings es un concierto en el que el chelista chino ofrecerá un concierto virtual. El músico revisitará las melodías de algunas de sus primeras presentaciones, como la del Carnegie Hall de hace casi 50 años, cuando actuó en ese recinto por primera vez en en 1971. Algunas de las piezas que interpretará serán Violin Sonata in E major de Francois Francoeur, Suite No 2 for solo cello de J.S Bach y Tambourin Chinois de Kreisler. La presentación estará disponible bajo demanda por 48 horas a partir del sábado a las 6 pm, hora del Este. Boletos $24.99. Informes dreamstage.live.

Serie con Dudamel

Sound/Stage es una serie de conciertos en línea que produce LA Phil Media, el brazo de las iniciativas digitales y de medios de la Los Angeles Philharmonic Association. Presenta un ecléctico rango de artistas que traen a las pantallas de cualquier dispositivo la música de la LA Phil. También incluye entrevistas y la música favorita de los entrevistados. La serie se creó en respuesta a la pandemia, y se filmó en el Hollywood Bowl, donde los músicos pueden interpretar sus instrumentos juntos mientras están distanciado socialmente.

En esta ocasión, en el quinto episodio titulado Unfinished, la orquesta interpreta la celebrada sinfonía número ocho de Schubert, Unfinished. Dudamel dirige a la LA Phil en esta pieza. El episodio está disponible a partir de hoy. Se puede ver gratis en la página oficial de la LA Phil. Informes soundstage.laphil.com.

5 de Mayo en Catalina

El Catalina Island Museum (217 Metropole Ave., Avalon) recibirá de nuevo a los visitantes en la Cinco de Mayo Celebración, que tendrá lugar el miércoles. El evento especial se realizará en la plaza al aire libre del museo. Actuarán los bailarines del ballet folklórico Quetzal y la banda Sin Frontera. Estará disponible un bar de tacos y los niños tendrán la oportunidad de crear su propia piñata. La festividad tiene una capacidad limitada para cumplir con los protocolos de distancia. Las galerías del museo estarán abiertas al público durante toda la fiesta. Miércoles 6 a 9 pm. Boletos $5 a $20. Informes catalinamuseum.org.