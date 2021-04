Hispano recién casado fue uno de los dos muertos de la serie de tiroteos en Los Ángeles

Alexis Carbajal, de 24 años, fue uno de los dos fallecidos en la serie de cinco tiroteos que tuvieron lugar en Los Ángeles durante la madrugada del martes. El sospechoso, que falleció durante el enfrentamiento con la policía, disparó dentro del auto de Carbajal mientras este esperaba con su esposa y un amigo en el drive-thru de un Starbucks.

La familia de Carbajal dijo a medios de comunicación locales que el hispano se había casado recientemente y que era muy trabajador, amaba a su familia y nunca tuvo mala conducta con nadie.

“Es realmente difícil, difícil para mí como su amigo, difícil para su familia”, dijo a las cámaras de NBCLA Brian González, que creció junto a Carbajal. “Realmente difícil de creer porque gente así no tiene que pasar por eso, su familia, él“, añadió.

Alexis Carbajal estaba esperando en línea al volante de su Mustang azul cuando se le cruzó el pistolero, que abrió fuego en ese momento y en otros cuatro lugares de la ciudad. Un video de la cámara de seguridad muestra al tiradore en un Jeep blanco junto al Mustang azul de Carbajal en el drive-thru.

La familia del fallecido fue el martes por la mañana al lugar de los hechos para buscar respuestas y consuelo.

Candlelight vigil happening now in a Starbucks drive-thru near USC where 24-year-old Alexis Carbajal was shot and killed. Carbajal was one of several victims in an overnight shooting rampage that went from LA to OC. @NBCLA https://t.co/LFcoDTzJbu pic.twitter.com/I8HwIcQgHe

— Kenny Holmes (@KHOLMESlive) April 28, 2021