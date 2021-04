¿Robaron a las Águilas del América en la Concachampions?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El arbitraje en Concacaf sigue siendo tema de conversación en las Águilas del América. Constantemente los futbolistas del conjunto mexicano han expresado sus quejas con relación al arbitraje. El partido contra Portland Timbers, por la Concachampions, no fue la excepción. En el último minuto, el conjunto estadounidense empató el compromiso producto de un penal que fue sentenciado bajo cierta polémica. Además, los jugadores azulcremas protestaron ante las duras faltas que cometía Portland, pero que no eran amonestadas.

El conjunto de las Águilas tuvo un primer tiempo excepcional. El equipo mexicano no se vio en desventaja en su juego, incluso dominó la primera mitad en la que se fueron arriba en el marcador gracias a un gol de Roger Martínez, cerca de expirar la primera mitad.

Sin embargo, en la segunda mitad el equipo estadounidense encimó constantemente la arquería defendida por ‘Memo’ Ochoa. El ataque norteamericano se produjo por ambos costados de la cancha, pero desde la banda izquierda generó el mayor peligro a la defensa americanista. No obstante, con pocos segundos para el final del partido, el árbitro principal pitó un penal a favor de Timbers. Esta decisión hizo que Santiago Solari reaccionara vehementemente desde el banquillo.

La jugada fue verificada y confirmada por el VAR, quien dictaminó que Bruno Valdez abría detenido el remate con la mano, evitando así la jugada de gol. No obstante, lo que reclama el conjunto azulcrema es que había falta sobre el jugador paraguayo.

El entrenador argentino, Santiago Solari, no quiso mostrar su descontento ni emitir algún juicio sobre la sentencia, pero si consideró que el equipo norteamericano debió haber sido sancionado con una expulsión en una jugada del encuentro. “ Juzguen ustedes, yo no me expresaré al respecto, pero ustedes tienen las imágenes, cámara lenta y pueden hacer un análisis de todo”, expresó.

Santiago Solari del @ClubAmerica: “Nos vamos dolidos por el esfuerzo que hicieron los jugadores no se vea reflejado en el marcador”. #SCCL21 pic.twitter.com/GfMRUtrCqH — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 29, 2021

Por otra parte, Roger Martínez señaló que las decisiones arbitrales no fueron acertadas y alegó que hubo muchas faltas del equipo rival que no fueron sancionadas como se merece. “Mucha impotencia porque creo que son faltas muy claras las cuales se deberían revisar (…) a mi me hicieron muchas faltas en las que debía poner amarilla y no fue así”, sentenció el autor del gol del conjunto azulcrema.

¡HAY FRUSTRACIÓN EN COAPA! Así se manifestó Roger Martínez tras el polémico empate entre Timbers y América en el primer capítulo de los cuartos de final de la #LigaCampeonesxFOX ¿Coinciden con el '9' de las Águilas?#CentralFOX pic.twitter.com/JN4OEaNzfy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 29, 2021

Las Águilas del América tendrán el partido de vuelta el próximo miércoles 5 de mayo. El estadio Azteca se vestirá de gala para recibir al equipo mexicano que buscará asegurar su pase a las semifinales de la Concacaf Champions League.