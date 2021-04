Estados Unidos sobrepasó 575,000 muertes por COVID-19 y Brasil superó 400,000

Estados Unidos alcanzó este jueves 32,288,764 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 575,193 fallecidos por COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, con 755 muertes más que el miércoles y 54,982 nuevos casos confirmados.

El promedio de siete días de nuevas muertes por Covid-19 en los Estados Unidos alcanzó su punto más bajo desde octubre de 2020, según un análisis de CNN de los datos de la Universidad Johns Hopkins, realizado el jueves.

En cuanto a vacunas, unos 143.8 millones de personas (un 43.3 % de la población) han recibido al menos una dosis, de las cuales 99.6 millones (30 %) están ya completamente inoculadas, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Las vacunas Covid-19 ya están teniendo un impacto significativo en la disminución de las tasas de mortalidad entre ciertos grupos en Estados Unidos, como entre los adultos mayores.

#COVID19 rates are falling. The current 7-day average of new daily cases is 53,934, a 16% decrease from the previous week. If you’re not fully vaccinated, practice healthy habits to slow the spread.

Get vaccinated.

Wear a mask.

Stay 6 feet apart.

More: https://t.co/gp6X4zTnBT. pic.twitter.com/NkS5LQCtxq

— CDC (@CDCgov) April 28, 2021