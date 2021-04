“Por la infancia que yo no tuve”, el Mencho del CJNG regala juguetes a niños por este motivo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho o el Señor de los Gallos, estaría preparando el reparto de juguetes con motivo de la celebración (en México el 30 de abril) del Día del Niño.

“Detallitos para los niños de aquellos lugares olvidados por el gobierno. No es propaganda ni nos echamos flores, el señor lo dice por que no muera su inocencia por la infancia que no tuvo él. Departe de Don Mencho“, se lee en uno de los mensajes que circulan en redes sociales sobre una supuesta orden del Mencho de repartir los juguetes a los niños y niñas mexicanas.

Mañana detallitos para l@s Niñ@s de aquellos lugares olvidados por el gobierno No es propaganda ni nos echamos flores, el señor lo dice por que no muera su inocencia por la infancia que no tuvo el. Departe de Don Mencho 🇲🇽🎁 pic.twitter.com/0t9PA2yEqN — De Jalisco Para El Mundo (@BambynoRs) April 29, 2021

No es la primera vez que el Cártel Jalisco Nueva Generación reparte juguetes en esta época pues en abril y en enero (Día de Reyes que se celebra ese día) de 2019 hizo lo propio en el municipio de Boca del Río.

Pero el CJNG no es el único grupo criminal que realiza este tipo de actividades con tal de ganarse la simpatía de la gente y en especial de los niños, pues en esta mismas fechas de 2020 la empresa de ropa de Alejandrina Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, entregó unos 300 regalos con la imagen del jefe narcotraficante.

“El Mencho” manda a su gente del CJNG a regalar juguetes a niños en Veracruz | La Opinión https://t.co/nNQvJ7bLk9 pic.twitter.com/pxm6aqLSM3 — La Opinión (@LaOpinionLA) May 3, 2019

Pelotas con el logotipo de la marca “Chapo 701“, nombre de la marca, y una bolsa con dulces fueron los obsequios entregados por la empresa de la hija del capo con motivo del día del niño celebrado en 2020 en México.

Los regalos fueron llevados por empleados de esta empresa a la colonia Jalisco, una de las más empobrecidas y con mayores índices de delincuencia en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco.

Por su parte, narcotraficantes del Cártel de La Familia Michoacana (LFM) repartieron juguetes a niños pobres en los municipios de Villaguerrero, Tenango y Tenancingo en el Estado de México el 6 de enero de este año.

VIDEO: Cártel de La Familia Michoacana así repartió juguetes a niños pobres | La Opinión https://t.co/1kqq225BAm — La Opinión (@LaOpinionLA) January 11, 2021

Mediante videos que circularon en redes sociales, se aprecia de los presuntos delincuentes dar los regalos a los menores e incluso los reciben algunas mujeres.

En tanto, en esa ocasión, en el estado de Michoacán, el Cártel de Los Viagras que junto a La Familia Michoacan forma parte de Cárteles Unidos (CU) se exhibió no solo regalando juguetes, si no además sus armas de grueso calibre.

