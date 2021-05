Geraldine Bazán denuncia acoso del programa Suelta la Sopa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Geraldine Bazán alzó la voz en contra de un programa que se transmite en Estados Unidos, en donde aseguró únicamente se han encargado de acosarla.

Fue durante un evento que organizó este viernes 30 de abril en el que donó ropa de sus hijas, en donde la actriz aprovechó el encuentro con los medios de comunicación para denunciar el acoso que sufre por parte del programa de espectáculos Suelta la Sopa.

“Voy a decir una cosa, ahorita que están aquí las cámaras y que está todo esto de denunciar el acoso, no es algo que yo lo siento, sino que la gente y el público se ha dado cuenta yo le pido a Suelta la Sopa que deje el acoso conmigo, se lo pido por favor a su productora, a sus conductores”, expresó visiblemente molesta.

Aunque dijo estar consciente de las repercusiones que esta petición podría provocar en su carrera, puso un alto para evitar que esta situación se salga de control:

“La prensa y el artista es una sinergia, pero cuando hay acoso personal y cuando de nota que es con saña y con dolo, con Suelta la Sopa es así. Sé que va a perder muchísimo mi carrera si no me mencionan en Suelta la Sopa, no me importa, ni modo lo voy a tener que sufrir y pasar, pero sí quiero denunciar acoso de este medio porque no puede ser que siempre es lo mismo y en cuestiones digitales me ponen cosas para que la gente opine y no nada más es conmigo, es con mucha gente. Pero al final es importante que nosotros alcemos la voz y digamos, en este caso Suelta la Sopa tiene un acoso personal conmigo“, declaró ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Pero la estrella de ‘Falsa Identidad’ no ha sido la única que se ha pronunciado en contra del programa, ya que hace unos días, Sherlyn expresó su molestia luego de que los conductores aseguraran que el padre de su hijo André es el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, por lo que en un video los acusó de ejercer violencia en contra de su hijo y de ella con sus comentarios, ya que no están respetando el género femenino y sus decisiones.

“Lo que están haciendo es violencia contra una mujer y lo más importante violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo, una nota hablando de un menor que es tan delicado y que aparte está tan bien legislado en Estados Unidos“, dijo la actriz.