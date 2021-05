Jugador seleccionado por los Steelers celebra en el refugio homeless donde vivió cuando era niño

Cuando tenía 12 años, Najee Harris tuvo que vivir con su madre y cuatro hermanos en un refugio para gente sin hogar (homeless) en el área de San Francisco, de donde es originario. Por eso es que el jueves, unas horas antes de ser seleccionado en el Draft de la NFL por los Pittsburgh Steelers, el ahora hombre de 23 años se dirigió al mismo lugar y organizó una fiesta.

Najee Harris no solo ha cumplido su sueño de jugar fútbol americano profesional, sino que el corredor que brilló tanto en la Universidad de Alabama y que en enero hizo una jugada que dio la vuelta al mundo en los playoffs de la NCAA, ha demostrado que la perseverancia paga dividendos y que el agradecimiento nunca debe de perderse.

Today, he threw a draft party at the same homeless shelter he grew up in.

Antes del inicio del Draft de la NFL el jueves, Harris compartió alimentos y esperanza con las personas sin hogar en el refugio Greater Richmond Interfaith Program, en la Bahía de San Francisco.

“Quise asegurarme de que podía darle de regreso a la comunidad y mostrarles que si necesitan algo yo no seré demasiado importante o lo que sea para poder ayudarles. Siempre voy a ofrecer una mano de ayuda”, dijo Harris entrevistado por reporteros a propósito de su visita al refugio.

Más tarde se vistió elegantemente y se reunió con familia y amigos en un restaurante para esperar la llamada de la NFL.

INSPIRING 🖤💛 NFL hopeful Najee Harris spent draft night at a homeless shelter in Richmond, California, where he and his family once lived. Watch the powerful moment he found out his football dreams would come true as a Pittsburgh Steeler.

Read More: https://t.co/ze2PDs67pR pic.twitter.com/hfyOEpP758

