Horóscopo de mayo: ¿Qué traen los astros este mes para tu signo del Zodiaco?

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Poner en orden tus finanzas va a ser el objetivo más importante de este mes. Urano va a traer algunos imprevistos para obligarte a hacer cambios necesarios y profundos. Atrévete a soltar el camino seguro.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Aunque tu economía necesite resetearse, vas a ser capaz de sostenerte en pie y de salir delante de las condiciones más duras. A partir del 19, una situación absolutamente inesperada cambia el rumbo por el que venías. Te embarcas hacia una plataforma laboral más consistente.

AMOR Y SEXO. Amor a primera vista, un deseo que explota y que debe consumarse; y una respuesta inmediata de la persona que conquista tu libido. Vas a estar disfrutando de expresarte y compartir en un mes que incluye deportes emocionales de alto riesgo.

EL DESAFÍO. Con tu espíritu heroico y guerrero, vas a poder construir una estructura basada en necesidades reales.

LA OPORTUNIDAD. Desarrollar tu potencial creativo.

TU ALIADO. Libra se conecta con tu espiritualidad.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en Cáncer, vas a estar palpando la belleza inagotable de tu existencia interior. Y, a la vez, con Mercurio en doce, una energía multifacética muy estimulante te va a permitir correrte de tus más firmes convicciones con liviandad y sin miedo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Pon en orden tus papeles, porque a partir del 14, Júpiter, generosamente, va a abrirte a una pista laboral para celebrar. Los viajes, de alguna manera, van a formar parte del condimento especial del trabajo. Ojo con la arrogancia, no impongas tus verdades.

AMOR Y SEXO. “Eso que te imaginas no es” es la frase para ti en el amor. Una opción es que una persona que no conoces te despierte a un panorama absolutamente atractivo y novedoso. La otra opción es que surja algo absolutamente inesperado con alguien con quien ya estés. Sea como sea: todo para disfrutar.

EL DESAFÍO. Elevarte por sobre toda discusión.

LA OPORTUNIDAD. Sanas un dolor del pasado.

TU ALIADO. Aries te incluye en su osada existencia.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte y Plutón como planetas vectores de tu rueda zodiacal, todo este mes tu manera liviana y genial va a estar teñida de un aire volcánico, enérgico y radiante. Consejo: no confundas valentía con temeridad.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Saturno en tu casa nueve, un hambre de conocimiento va a actuar de despertador para ampliar y para expandir tu conciencia. ¿Una carrera, cursos, estudios, seminarios? Algo vinculado con el saber va a despertar tu curiosidad. En tu trabajo, algunos bloqueos y cierta incertidumbre. Mejoran las condiciones a partir del 18.

AMOR Y SEXO. Una sintonía fina y profunda con tu amor. Si no estás en pareja, alguien muy particular llega a tu vida y cambia tu destino afectivo (¿un encuentro con un alma gemela?).

EL DESAFÍO. Tomar la decisión que tengas que tomar sin enredarte en los vericuetos de tus argumentos.

LA OPORTUNIDAD. Simplificar, ir sobre pista llana.

TU ALIADO. Acuario te regala una versión diferente que te va a seducir.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Saturno en ocho, se va a estar disolviendo todo lo que no tenga asidero real. No postergues decisiones o el universo se va a encargar de hacer la limpieza por su cuenta, y cuando esto sucede, viene con intensidad incluida.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Júpiter, abundantemente, va a estar favoreciendo asociaciones y asuntos de finanzas conjuntas. Un camino inesperado se abre a partir del 16 y le da inicio a un nuevo ciclo laboral (¿vinculado con el arte, con niños?). Tú, desplegando toda tu imaginación.

AMOR Y SEXO. Situaciones del pasado reaparecen y le aportan claridad a tu historia afectiva del presente. La espontaneidad y el romanticismo generan las mejores condiciones. Lo que pasa dentro del espacio del amor te va a liberar hasta de lo más tenso que se presente en otras áreas de tu vida.

EL DESAFÍO. No desestimar ninguna propuesta laboral, aunque parezca agarrada de los pelos.

LA OPORTUNIDAD. Darle salida a tu energía guerrera.

TU ALIADO. Capricornio ofrece su experiencia.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en diez, tu energía va a estar puesta en tu área laboral, en donde vas a mirar todo con un ojo observador y certero y con resultados de absoluta excelencia. Algo revelador e importante va a surgir dentro de la relación con tu madre.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Las responsabilidades en equipo aumentan. Sobre un sendero atrevido y jugado, vas a encarar un proyecto grupal creativo con responsabilidad y con un enfoque muy original. Ojo con las luchas de poder.

AMOR Y SEXO. Sexo importante y atractivo, amor con libertad y con ventanas abiertas. Este mes, con tu emoción mucho más liviana y muy curiosa, vas a estar atrayendo aventuras que en otro momento no te hubieras atrevido a explorar.

EL DESAFÍO. Incluir personas diferentes con ideas que no son del todo afines con las tuyas.

LA OPORTUNIDAD. Caminatas y actividades al aire libre para oxigenar tu energía y mejorar tu salud.

TU ALIADO. Con Virgo, una experiencia profunda, íntima y transformadora.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Caminos nuevos en tu trabajo con Marte, Géminis y Júpiter en Acuario. Con la coherencia de siempre, pero con condimentos que incluyen el humor y el ingenio, vas a encarar tu actividad de una manera más divertida y liviana y con buenas perspectivas económicas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir de este mes, un sendero espiritual más atrevido va a conectarte con gente que te va a inspirar y que va a darte las mejores respuestas a preguntas trascendentes que te venías haciendo desde hace ya un tiempo.

AMOR Y SEXO. En el campo de tu mundo emocional, una claridad inusitada cambia tu modalidad de acople. Este es el primer paso para profundizar un vínculo de amor que ya tienes. Si no estás en pareja, este flash de entendimiento te va a permitir encontrar la persona con quien encarar un camino de a dos.

EL DESAFÍO. Lograr establecer redes vinculares con más elasticidad.

LA OPORTUNIDAD. Contactarte con tu núcleo de poder.

TU ALIADO. Piscis te tranquiliza y te estimula.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con cuatro planetas en el sector ocho de tu rueda zodiacal, vas a estar elaborando los miedos al cambio, a la intensidad, a cerrar una puerta para abrir otra. Te vas a estar descubriendo con coraje para indagar en ese lugar de tu inconsciente donde guardas lo más temido y también lo más anhelado.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. ¿Metas que se concretan vinculadas con una mudanza? Bienes inmuebles, familia, casa: estos van a ser lugares donde vas a poner energía y tiempo. Para estas cuestiones, lo mejor, a partir del 19.

AMOR Y SEXO. Tu pareja, por cuestiones personales, va a estar con cierta introspección. No te inquietes. Es el momento perfecto para que cada uno se enfrente cara a cara con su sombra. Esto los va a llevar a tener más claridad en cómo construyen la relación.

EL DESAFÍO. Ayudar a amigos que no la están pasando bien.

LA OPORTUNIDAD. Das a conocer tu talento en tu trabajo y esto trae recompensas.

TU ALIADO. Escorpio se suma a tu propuesta.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en nueve, vas a estar pudiendo hacer un enlace muy profundo entre lo externo y lo interno, entre la persona que eres y los acontecimientos que experimentas en tu día a día. Además, finales y comienzos para asuntos vinculados con estudios.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un proyecto laboral que compartes de manera grupal toma forma, se legaliza, adquiere consistencia. Vas a estar con tu energía supeditada a decisiones de otros. Mes de entradas y salida de dinero, no te desbandes, puede haber gastos que hoy no tienes planificado hacer.

AMOR Y SEXO. Finalmente, vas a estar dejando morir un viejo vínculo que aún, de manera inconsciente, te retenía al pasado. Una transformación interna importante le da lugar a que puedas vivir tu actual relación con más plenitud y sin tantas defensas. O… ¿inicio de una pareja?

EL DESAFÍO. Revisar qué te pasa con el poder.

LA OPORTUNIDAD. Gratificaciones por temas vinculados con tu capacidad creativa.

TU ALIADO. Tauro te convence.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con cuatro planetas en seis, mucho trabajo, enormes exigencias y decisiones que no vas a poder postergar ni delegar en otros. Pero es muy importante que no te vayas de los límites de lo que tu humano cuerpo necesita. Date tiempo para recargar energía y defensas. Cambios en tu alimentación.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Demoras en trámites y asuntos tediosos con papeles por lo menos hasta el 19. Acuérdate: uno no llega tarde a ningún lugar. En tu trabajo, la posibilidad de encarar algo independiente, mandate.

AMOR Y SEXO. Con Marte en la zona del amor, una gran fogosidad y un anhelo: conquistar y seducir al otro sin pérdida de tiempo y/o en el medio de algunas explosiones. No desperdicies esta energía hirviendo de furia, mándala para el lado del deseo y te aseguro que lo van a pasar bomba los dos.

EL DESAFÍO. No distorsiones la realidad, no importa lo que esa realidad te esté mostrando, no te la pierdas.

LA OPORTUNIDAD. Compartir.

TU ALIADO. Virgo acomoda tu energía.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Júpiter y Saturno en la zona dos y con tres planetas en la zona cinco de tu rueda zodiacal, vas a estar con tu energía receptiva y abierta a la expresión natural de tus talentos. Vas a disfrutar de expresarlos, haciendo incluso los mejores intercambios a nivel económico.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 13, Tauro viene para mejorar las condiciones dentro del espacio del trabajo. En una actividad en la que venías con cierta incertidumbre o con poca claridad hacia el futuro, un vuelco de 180 grados activa, trae otra dinámica y propone nuevos horizontes. No te distraigas.

AMOR Y SEXO. Un amor correspondido con amor te va a atravesar de pies a cabeza. Nada va a poder enturbiar el placer de este encuentro compartido. Mucha emoción, mucha pasión.

EL DESAFÍO. No te pierdas en los vericuetos de tu racionalidad. Mantente.

LA OPORTUNIDAD. Un presente laboral auspicioso con una sorpresa que va a traer un futuro auspicioso.

TU ALIADO. Leo te ayuda en tu cambio personal.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en Cáncer, vas a estar embelleciendo tus lugares con colores y con objetos en los que se va a estar reflejando algo de tu historia. En tu casa, vas a notar una maravillosa integración entre el pasado, tus espacios y tu esencia.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Personas apuestan a tu atrevimiento y disfrutan contigo a pleno de la tarea que hacen. Firmas de papeles. Alguna cuestión legal hasta el 15 puede complicarse, asesórate bien, no dejes de leer la letra chica.

AMOR Y SEXO. Explora, permite que entre aire renovado en la relación, prueba otras opciones de encuentro y, si la energía no funciona y no fluye naturalmente, no te empantanes, no retengas, no te quedes. Si no hay inteligencia y ventanas abiertas para ti en el amor, no hay enamoramiento que valga. Sé fiel a tu propio sentir.

EL DESAFÍO. Rescatas un recuerdo que abre tu emoción.

LA OPORTUNIDAD. Un proyecto ambicioso se convierte en altamente posible.

TU ALIADO. Escorpio te conoce y te cuida.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Un proyecto que estaba a la espera de definirse resulta absolutamente a tu favor. Además, a partir del 19, un cambio en la operatividad de tu cotidianidad te deja más tiempo para ti, úsalo para descansar tu mente tan sobrecargada en estos tiempos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Renuevas tus lugares, cambias muebles de lugar o hasta podrías pensar en la posibilidad de una mudanza. Todo sucede muy aceleradamente en tu mente y en tu universo material con Urano, Mercurio y Venus en la zona tres de tu rueda zodiacal. Consejo: si decides cambiar de casa, no tomes decisiones sin pensar, date tiempo para evaluar condiciones.

AMOR Y SEXO. Sigue el fogonazo de atracción. Tus endorfinas, en una gimnasia emocional que extrañabas. Los asuntos del amor vienen con sorpresas incluidas. Solo no te autoengañes, hay mucho Neptuno dando vueltas por ahí.

EL DESAFÍO. Suelta, no vuelvas la vista atrás.

LA OPORTUNIDAD. Premio a tu creatividad.

TU ALIADO. Un intercambio enriquecedor con Géminis.

Por Ana Bilsky

