México identifica y confirma primer caso de variante de coronavirus procedente de la India

Autoridades mexicanas identificaron en el Estado de San Luis Potosí el primer caso de variante de coronavirus procedente de la India que tiene una alta capacidad de transmisión.

Se trata de la variante B.1.617 del virus SARS-CoV-2 que se detectó en una muestra de una persona que reside en la capital potosina.

“Les damos a conocer que ayer el INDRE nos notificó tres nuevos aislamientos. Es decir, en tres muestras se identificaron variantes; dos de ella sin importancia, y una que es de interés y justo es la B.1.617, que originalmente se identificó en la India y se le conoce como variante de la India”, precisó Miguel Ángel Lutzow, Secretario de Salud de ese estado.

“Ya fue identificada en nuestro País y de hecho, la primera vez que se identifica es aquí en San Luis Potosí”, comentó.

La variante B.1.617 fue identificada en el mes de octubre de 2020 y circula en la India, Reino Unido y Estados Unidos, precisó Ángel Lutzow.

“Se está haciendo todo el proceso de investigación. Lo más probable es que haya sido por contacto con personas que habían estado en Estados Unidos”, señaló.

La detección forma parte de la vigilancia genómica que se realiza de la epidemia para identificar los riesgos de contagio.

“Está asociada a incremento en la transmisibilidad y pudiera estar relacionada con afectación en tratamiento; en anticuerpos”, dijo.

El Secretario de Salud del estado potosino, dijo que la llegada de esta variante a México no debe extrañar, debido a que el virus tiene una gran capacidad de mutación y lo que se necesita es reforzar las medidas preventivas.

Por su parte Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud del gobierno de México, confirmó en conferencia virtual que la presencia de este virus es una “variante de interés pero no una variante de preocupación”.

“Se ha detectado un primer caso de esta variante y es importante comentar que la variante que se encuentra afectando a la India es una variante de interés pero no es una variante de preocupación, así es como la Organización Mundial de la Salud, no el gobierno de México, no la Secretaría de Salud, no la Dirección General de Epidemiología si no la Organización Mundial de la Salud así las clasifica, variantes de interés o variantes de preocupación”, señaló

El funcionario mexicano precisó que es una fortuna que esta variante sea de “interés” misma que será compartida para su estudio a nivel internacional.

“Afortunadamente la variante detectada en la India es una variante de interés al igual que la variante que se ha detectado en nuestro país la cual se comparte con científicos a nivel internacional para su estudio”, precisó.

