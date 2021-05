“Nunca serás blanco”: Agente de LASD es víctima de ataque verbal y comparte el video del momento

Un video de la cámara corporal de un agente del Departamento del Sheriff de Los Ángeles en San Dima muestra el momento en el que el propio agente fue víctima de un ataque verbal, según publicó Bill Melugin, de Fox News.

NEW: "You're always gonna be a Mexican, you'll never be white, you know that?"

A Latino LASD deputy sent me his bodycam video of a woman claiming to be a teacher launching into a racist tirade against him when he pulled her over in San Dimas. She repeatedly calls him a murderer. pic.twitter.com/Cc8jSVenCQ

— Bill Melugin (@BillFOXLA) May 3, 2021