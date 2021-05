Biden lamenta que el Partido Republicano esté dividido como nunca antes se había visto

El presidente Joe Biden, quien predijo a lo largo de su campaña que podría trabajar con un Partido Republicano posterior a Donald Trump, admitió el miércoles que estaba sorprendido por la influencia continua del expresidente.

Aún así, Biden reiteró su deseo de trabajar con los republicanos en un paquete de infraestructura e incluso insistió en que podía trabajar con el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, pocas horas después de que McConnell le dijera a una multitud en Kentucky que estaba “100%” concentrado en detener la aún nueva administración demócrata.

Biden consideró este miércoles que el Partido Republicano vive una “mini-revolución” tratando de dilucidar su identidad, y dijo que el país necesita “desesperadamente” a la oposición porque “no es saludable” un sistema con “un solo partido”.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Biden se refirió a las grietas en el seno de los conservadores tras la derrota del expresidente Donald Trump (2017-2021) en las elecciones de noviembre.

“Parece que los republicanos están tratando de identificar qué es lo que defienden. Están en el medio de un tipo significativo de mini-revolución”, afirmó Biden.”Creo que los republicanos están más lejos de tratar de averiguar quiénes son y qué representan de lo que pensé que estarían en este momento”.

President @JoeBiden on today’s @GOP: "I think the Republicans are further away from trying to figure out who they are and what they stand for than I thought they would be at this point." pic.twitter.com/xePTURJXSC

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) May 5, 2021