¡Escándalo! Ex presidente de Cruz Azul es buscado por la Interpol

Un ex dirigente de Cruz Azul se encuentra en una situación bastante perturbadora. Sus comisiones pendientes con la justicia de México lo mantienen actualmente en el ojo de la tormenta. Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas mantiene una deuda con las autoridades nacionales. El ex directivo de ‘La Máquina’ deberá pagar 568.8 millones de pesos ($2.8 millones de dólares), para evitar ser detenido bajo el cargo de “administración fraudulenta”. Sin embargo, aquí no concluye el caso de Álvarez, puesto que también está implicado en actividades de “delincuencia organizada”. En caso de que ‘Billy’ sea capturado deberá cumplir, al menos, prisión preventiva por el último delito del que es acusado.

Según informaciones difundidas por ESPN Digital, Álvarez tendría que cancelar los $2.8 millones de dólares, para poder evitar la detención por parte de la Fiscalía General de Justicia por el cargo de “administración fraudulenta”. Esta decisión fue ratificada luego de que el Primer Tribunal Colegiado verificó y confirmó la suspensión definitiva que le otorgó el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal.

Bajo estos términos, el ex dirigente de la Cooperativa Cruz Azul deberá presentar esta garantía en “cualquiera de las formas establecidas por la ley”, en un lapso de tiempo no mayor a los cinco días. En este sentido y, según las informaciones establecidas por el medio digital, Álvarez se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado mes de agosto del año 2020. En torno a ‘Billy’ se han puesto en marcha órdenes de captura a razón de una “administración fraudulenta” y, además, “participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Luego de que la justicia comenzara a tomar cartas sobre el asunto, personas vinculadas al exdirigente han tratado de cooperar para disminuir su grado de participación y colaborar con las autoridades. Uno de ellos fue un abogado de Álvarez, ex asesor y director jurídico del conjunto mexicano. El abogado delató a ‘Billy’ con la intención de no ser detenido. Por otra parte, personas allegadas y vinculadas al ex dirigente entregaron pruebas y materiales audiovisuales en donde se muestra al ex presidente del Cruz Azul involucrado en los hechos bajo los que está en búsqueda y captura.

Por otra parte, hace algunos días, en el marco de una Asamblea de Cooperativistas, se dio inicio a l proceso de desvinculación y suspensión de Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, luego de que meses atrás firmara su renuncia a los cargos que venía desempeñando dentro de la compañía.