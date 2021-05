Madre e hijo hispanos son de las primeras familias en reunirse en mandato de Biden tras 3 años separados

Una mamá mexicana y su hijo se convirtieron este martes en una de las primeras familias migrantes que la Administración del presidente Joe Biden reúne tras las separaciones en la frontera que provocó el gobierno de su predecesor. Lo hicieron en el puerto de San Ysidro, en California, donde juntos pidieron asilo hace más de tres años.

More than 3 years ago, Bryan Chavez hugged his mom goodbye inside an immigration office, scared that he would never see her again.

On Tuesday, the pair were among the first families separated during the Trump administration to be reunited under Biden.https://t.co/V81A2kQ3Ng pic.twitter.com/PK9RLtdzTo

— Los Angeles Times (@latimes) May 5, 2021