Qué deals, promociones y descuentos de comida y restaurantes habrá hoy por el Cinco de Mayo

El Cinco de Mayo es una fecha festiva para todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, al conmemorar la Batalla de Puebla de 1862, cuando el ejército mexicano venció al francés. Irónicamente, esta fecha no se celebra con algarabía en México, pero aquí, sí.

Una de las formas que de festejo, sin duda alguna, es haciéndole honor a la gastronomía mexicana. Eso lo saben diversas cadenas de restaurantes, ya que una de las características principales de la cultura Mexicana es su comida.

Si eres fanático de los platillos mexicanos o te gustaría conocer un poco de su sazón, hoy es el día perfecto para que puedas degustar guisos del país vecino del sur en diferentes restaurantes de todo el país.

Tijuana flats tendrán una gran variedad de ofertas, sólo por hoy, las cuales incluyen un menú de $5 dólares con margaritas, cervezas y tacos. Además, ofrecerá un paquete especial de kit de comida para tacos, puntos de recompensa de bonificación.

Happy Cinco de Mayo Flatheads! We’ll be celebrating all day long with $5 specials, a $50 Fiesta To-Go Taco Kit and 5 extra bonus points for T-Flats Rewards Members.🥳🎉 Visit https://t.co/MYLb5vyRCY to learn more #ItsAFlatsFiesta . . . 📸: @thisistampabay & @tampabaydealfinder pic.twitter.com/BZgsJIVsqB

On The Border Mexican Grill & Cantina ofrecerá su Grande House ‘Rita por $5 dólares y bebidas como las margaritas de sabores estarán a $1.50 dólares sólo por hoy. También ofrecerá gratis a los primeros 100 clientes un vaso de chupito conmemorativo de tequila Cuervo.

We're ready to CELEBRATE! Join us Tomorrow for a #CincoDeMayo fiesta and be sure to order a Grand Marnier meltdown for that added fiesta kick. pic.twitter.com/TRSzdkUH9C

— On The Border (@ontheborder) May 4, 2021