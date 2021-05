Ed Sheeran será patrocinador del Ipswich, el equipo de sus amores

El ícono de la música pop, Ed Sheeran, será patrocinador de la nueva camiseta del Ipswich FC de la League One de Inglaterra (Tercera División).

🤝 Our men's and women's first-teams have a new shirt sponsor!

En incontables ocasiones Sheeran ha mostado su apoyo incondicional al equipo de su ciudad: “El Club es una gran parte de la comunidad y esta es mi forma de mostrar mi apoyo”. Cabe destacar que el patrocinio será tanto para el equipo masculino como el femenil.

Ed Sheeran will be the new shirt sponsor of his boyhood club @IpswichTown from next season 👕 pic.twitter.com/31msA6Oel7

— 433 (@433) May 6, 2021