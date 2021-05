¡Que venga el siguiente! Los equipos mexicanos eliminaron uno por uno a los representantes de la MLS

Los equipos de la Liga MX demostraron una vez más su supremacía sobre los rivales norteamericanos. Luego de que los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones deparara tres enfrentamientos entre equipos de estos dos países, México sacó la casta y logró colar a tres equipos en las semifinales del torneo.

And then there were four 🏆

🇺🇸 @PhilaUnion

🇲🇽 @CruzAzul

🇲🇽 @Rayados

🇲🇽 @ClubAmerica

All the stats, news and images from the @Concacaf @TheChampions League quarter-finals #ClubWC 🌎

👉 https://t.co/YBtKXCfI40 pic.twitter.com/qIO99oaRGA

— FIFA.com (@FIFAcom) May 6, 2021