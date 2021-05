Tres policías evitan que un hombre se suicide en Miami

La cosa podría haber terminado muy mal, pero gracias a la acción heroica de las autoridades del sur de la Florida, un hombre no se quitó la vida y ahora está en tratamiento psicológico después de haber tenido pensamientos suicidas.

Según confirmaron fuentes de la policía de Miami, tres agentes del cuerpo rescataron a un hombre este miércoles a primera hora de la mañana que estaba sentido en el borde de un edificio en el centro de la ciudad y que tenía la intención de quitarse la vida.

This morning @MiamiPD officers responded to the rooftop of a building in the Downtown area. Without hesitation, they risked their lives, saved the life of a stranger, and then took him to get the help he needed. pic.twitter.com/a5xbOYNUKv

— Miami PD (@MiamiPD) May 5, 2021