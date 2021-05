El nuevo rastreador Fitbit Luxe está diseñado para ayudar a controlar el estrés

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El nuevo Fitbit Luxe realiza las tareas habituales de monitoreo de fitness como el recuento de pasos y el seguimiento de la frecuencia cardíaca, pero también está diseñado para ofrecer a los usuarios una mejor visión de cómo el estrés y la fatiga pueden afectar tu salud física y mental.

El dispositivo, anunciado el lunes, viene con una pantalla táctil a color, duración de la batería de hasta 5 días y un diseño similar a una pulsera. Pero al igual que el reloj inteligente Sense de la empresa, que salió a la venta el otoño pasado, el Luxe hace hincapié en el manejo del estrés.

El cofundador de Fitbit, James Park, quien continúa liderando la compañía después de su adquisición por parte de Google a principios de este año, dice que si bien la pandemia global podría estar llegando a su fin, los consumidores todavía podrían sentir los efectos del estrés y la ansiedad a medida que regresan lentamente a sus vidas antes de la pandemia.

Fitbit está “redoblando sus esfuerzos para hacer visible lo invisible”, agrega Park, al introducir nuevas herramientas para el manejo de la salud mental y ponerlas a disposición de más consumidores a través de dispositivos de menor precio como el Luxe.

Al igual que Sense, el Luxe incluye un sensor que mide las variaciones en la humedad de la piel, lo que puede indicar cambios en los niveles de estrés, y será el primer rastreador de actividad física de Fitbit con la capacidad de medir los niveles de oxígeno en sangre, aunque esa función no se lanzará de inmediato.

Con un precio inicial de $150, el Luxe es el rastreador más caro de Fitbit, pero sigue costando la mitad de lo que pagarías por un smartwatch Sense.

El lanzamiento se produce con una demanda disminuida de rastreadores de actividad física en los últimos años, en gran parte gracias al auge de los relojes inteligentes, que han bajado de precio y se han vuelto más elegantes; además, ahora admiten una amplia variedad de aplicaciones de terceros que permiten hacer todo tipo de cosas, desde pagar comida hasta seguir a tus equipos deportivos favoritos.

Si bien la demanda global general de dispositivos portátiles aumentó un 27% en el cuarto trimestre del año pasado, en parte gracias a la demanda de relojes inteligentes y auriculares impulsada por la pandemia, los envíos de dispositivos de pulsera como rastreadores de actividad física cayeron un 18% con respecto al año pasado, según la firma de investigación IDC.

Fitbit ha luchado durante años para competir con empresas como Apple y Samsung, y 2020 no fue una excepción. Para este año, los envíos globales en general de relojes inteligentes, rastreadores y otros dispositivos de la compañía cayeron un 19%, dice la IDC.

Dicho esto, el Luxe podría atraer a los consumidores que buscan un dispositivo centrado en el bienestar que sea fácil de usar, cómodo de llevar y luzca más como una joya que una banda o reloj tradicional de actividad física.

Puedes pre ordenar el Luxe ahora y llegará a las tiendas más tarde esta primavera. Cuando llegue, los encargados de pruebas de Consumer Reports someterán el dispositivo a las evaluaciones habituales de los rastreadores de actividad física y compartirán los resultados de nuestras evaluaciones (disponibles para los miembros de CR).

Mientras tanto, aquí te mostramos lo que el Luxe puede ofrecerte.

Lo que verás

Control del estrés: el Luxe es el primer rastreador Fitbit que incluye las herramientas de manejo del estrés que se lanzaron con el reloj inteligente Sense del año pasado, aunque la compañía dice que ahora está introduciendo esas características a otros rastreadores Fitbit con sensores de frecuencia cardíaca. La aplicación de Fitbit combina una variedad de datos relacionados con tus niveles de actividad, sueño y frecuencia cardíaca en un “puntaje de manejo del estrés”, para darte una evaluación diaria de la capacidad de tu cuerpo para lidiar con la tensión.

6 meses gratis de Fitbit Premium: entre otras cosas, la suscripción, que de otra manera costaría $10 por mes u $80 por año, desglosa tu puntuación del manejo del estrés, dándote información más detallada sobre los efectos de la tensión en tu cuerpo. También incluye acceso a una variedad de entrenamientos y casi 200 sesiones de atención plena (mindfulness) diseñadas para ayudarte a manejar el estrés, incluyendo 30 sesiones diseñadas por el autor y defensor de la medicina alternativa Deepak Chopra.

Una apariencia ligera y actual: el Luxe, que no tiene botones y cuenta con una pantalla táctil a color, es más ligero y más delgado que muchos de los rastreadores anteriores de Fitbit. Su diseño permite que lo uses durante la noche, por lo podrás utilizarlo para el monitoreo del sueño. Fitbit dice que también utilizó un proceso de moldeo por inyección de metal para hacer que la caja de acero inoxidable de Luxe se parezca más a una joya hecha a mano, así como una técnica de vaporización de metal en los acabados de oro suave y platino para proporcionar un aspecto elegante.

Gorjana para la edición especial de Fitbit Luxe: si buscas algo especialmente elegante, esta versión de $200 del Luxe, diseñado en colaboración con la marca de joyería Gorjana, incluye una pulsera Parker Link en acero inoxidable de color dorado suave, así como una clásica banda de peonías de silicona que es más adecuada para hacer ejercicio o si te mojas o te ensucias.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.