¡Gran noticia! Raúl Jiménez puede jugar antes que finalice la Premier League

Luego de tanta incertidumbre en torno a la lesión en la cabeza de Raúl Jiménez, la pesadilla parece llegar a su fin. El futbolista del Wolverhampton ha pasado por un proceso de recuperación lento, luego de la lesión que le obligó a perderse gran parte de la temporada. Sin embargo, existe una luz al final del túnel. El mexicano podría volver a las canchas justo antes de que acabe la temporada de la Premier League.

Wolves striker Raul Jimenez is set to see a specialist to determine if he has a chance of playing before the end of the season…🤞🐺

En los próximos días el ariete mexicano visitará a su médico particular para que evalúe la evolución de su lesión. De acuerdo con los reportes de varios medios de Inglaterra, el futbolista mexicano estaría muy cerca de volver a pisar el césped de un estadio en un partido oficial. Se estima que el jugador pueda regresar para el partido ante el Everton o el Manchester United.

El futbolista mexicano tiene varias semanas recuperando su condición física paulatinamente. Desde hace unos días, Jiménez ha entrenado a la par de sus compañeros. Las imágenes del delantero en los entrenamientos ha sido un aliciente y unas imágenes positivas para quienes estaban pendientes de la recuperación del jugador. Según informaciones del club, el ariete había reaccionado bastante bien en su vuelta a los estadios.

🚨 Raul Jimenez will see a specialist on May 18 to determine if he has a chance of playing before the end of the season.

💬 Nuno has said Jimenez is totally fit and the 18th is ‘an important day to move forward and make the right decisions.’#WWFC | #Wolves pic.twitter.com/LuLJD3Lch4

— Talking Wolves (@TalkingWolves) May 7, 2021