Terremoto de magnitud 3.7 sacude ciudades costeras del área de Los Ángeles

Un terremoto de magnitud 3.7 sacudió este sábado las costas del área de Los Ángeles. El epicentro se localizó a dos millas de las ciudades de Redondo Beach y Hermosa Beach.

El sismo se sintió en el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX). En su cuenta de Twitter, el aeropuerto indicó que la actividad se mantenía normal y que el personal revisaba las instalaciones.

Airport operations are normal following an #earthquake in the area. Crews are checking the terminals and airfield as a precaution.

