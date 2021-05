Mourinho en vespa: Con este mural honraron al nuevo DT de la Roma

El artista Harry Greb pintó este viernes en un muro del céntrico barrio Testaccio de Roma, uno de los feudos de los aficionados romanistas, al portugués José Mourinho, nuevo entrenador del equipo de la capital, a bordo de una vespa y con una bufanda con los colores del club, el amarillo y el rojo.

El anuncio del fichaje de José Mourinho por parte de la Roma a partir de la próxima temporada, disparó el entusiasmo de la afición romanista, que desde este viernes puede “venerar” al técnico luso en su especial mural de Testaccio, una referencia a la película “Vacaciones en Roma”, de 1953, protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck, indicó la agencia EFE.

Mourinho fever is already running wild in Rome as a mural of the new Roma boss on a Vespa has appeared in the city 👀 pic.twitter.com/uAaLzYQYp1

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 7, 2021