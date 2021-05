Oscar Petit de ‘El Gordo y la Flaca’ a Jennifer Lopez: “Ella tiene mucho miedo de estar sola y se equivoca”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Oscar Petit, conocido por su segmento ‘Oscarito de Hollywood’ en ‘El Gordo y La Flaca’, ha sido uno de los periodistas latinos que más ha entrevistado a Jennifer Lopez a lo largo de su carrera, y ante la separación de Alex Rodríguez el venezolano aseguró que: “Ella tiene mucho miedo de estar sola y se equivoca”.

Petit, quien se dedica desde hace años a entrevistar a todas las estrellas de Hollywood y viajar por el mundo cubriendo las premier de las películas más importantes, fue entrevistado por la bloggera Liz de ‘Liz Gossip News Hollywood’, y en un InstaLive hablaron de la famosa separación de la reina del Bronx.

“Yo he entrevistado a Jennifer varias veces, y siempre me ha confesado que es una romántica empedernida, que cree en el amor, que no le gusta estar sola, que quisiera nunca terminar la vejez sola“, comenzó contando el reportero de ‘El Gordo y la Flaca’.

Según Petit, en esa búsqueda es donde termina sufriendo: “Lamentablemente se equivoca en elegir a esa persona que es la pareja ideal y no lo es… Ella me dice que es parte de la vida conocer gente y luego decepcionarse, terminar, y significa que esta viviendo, como el resto de las personas…. Debemos entender que ella no es una persona común y corriente, que bruma porque es de muy high profile porque todo el mundo se mete, ejerce presión y termina”.

El periodista venezolano le confesó a Liz, que aunque él pensó que JLo se casaría con ARod, el último tiempo vio un cambio de actitud que lo hizo sospechar.

“Se me prendieron las alarmas cuando vi mucho a Alex en plan fan, tomándole fotos todo el tiempo, agarrándole el vestido, como que dejó de ser la pareja para estar en plan fan… Todos la vemos como una mujer fuerte, empoderada, muy luchona, muy emprendedora, yo le dije que para mí no era normal, y ella se asustó porque pensó que le estaba diciendo anormal, pero es que pareces de otro planeta, porque hace muchas cosas”.

Petit aseguró que ella debería pedir ayuda, sobre todo porque en las relaciones tan diferentes que tiene, a terminado haciendo famosos a personas que, profesionalmente, no estaban a su altura, y dio como ejemplo al primera marido de JLo, Ojani Noa y al actual juez de ‘Nuestra Belleza Latina’, Casper Smart. El primero era mesero en un restaurante de Emilio Estefan y el segundo uno de sus bailarines.

Desde que se separó, a Jennifer Lopez se la vio primero con Marc Anthony, el padre de sus gemelos, relación que Oscar asegura que ha sido la más tormentosa en la vida de JLo; y con Ben Affleck, con quien se iba a casar, pero la presión del spot público terminó con todo.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A OSCAR PETIT: