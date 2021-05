Exboxeador de UFC fue arrestado por presunto robo de identidad

Anthony “Rumble” Johnson, exboxeador semipesado de la UFC, fue arrestado por presunto robo de identidad el viernes 7 de mayo por la noche, día en la que realizó su debut en Bellator MMA.

La detención de “Rumble” sucedió aproximadamente 30 minutos después de que finalizó su combate, en el que noqueó a José Augusto en el segundo round de la pelea.

El periodista de investigación, Mike Russell, publicó en su cuenta en Twitter que el arresto fue producto de un supuesto robo de identidad en la que el boxeador utilizó la tarjeta de crédito de un tercero.

According to the New Canaan Police Department Anthony Johnson was taken into custody at 11 pm Fri night. His Bellator fight ended approx. 30 minutes prior. Seems the credit card owner was from CT since the '19 complaint was made there. Does Mohegan Sun AC do crim checks? pic.twitter.com/DJFXDtfLMf

— Mike Russell (@MIKERUSSELLMMA) May 12, 2021