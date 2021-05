Edson Álvarez fue expulsado directo a vacaciones

La temporada en el continente europeo está muy cerca de terminar. En el fútbol holandés, el Ajax ya se consagró campeón, una vez más, de la Eredivisie. Edson Álvarez deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas, pero el entrenador Erik Ten Hag decidió concederle un permiso exclusivo para que el defensor se marchara de Ámsterdam y comenzara con sus libertades en vacaciones. Cabe mencionar que esta decisión está respaldada por que el club ya no peleará nada importante, pues ya tiene todos los títulos en el bolsillo.

Edson Álvarez is on his way on holiday to Mexico 🇲🇽! The Mexican received a red card against Feyenoord and would have been suspended against VVV-Venlo anyway. He will now also miss the final game of the season against Vitesse. Have fun, @EdsonAlvarez19! ❤️#Ajax #Alvarez pic.twitter.com/jKlbcK0gNS

— All About Ajax (@AllAboutAjax) May 11, 2021