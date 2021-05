Mateu Lahoz pitará la final de la Champions League

El árbitro español Mateu Lahoz fue elegido para pitar la final de la Champions League, que se disputará entre el Manchester City y el Chelsea el próximo sábado 29 de mayo, en una sede aún por confirmar.

Según el anuncio de la UEFA, el cuerpo arbitral designado para este evento estará conformado por Alejandro Hernández Hernández en el VAR y Carlos del Cerro Grande como cuarto árbitro, junto a Pau Cebrián Devis y Roberto Díaz Pérez del Palomar como asistentes.

En la asistencia del VAR estarán Juan Martínez Munuera, Íñigo Prieto López de Cerain y el polaco Pawal Gil.

Esta es la primera final de la Liga de Campeones que pitará Mateu Lahoz, aunque en la final de 2019, entre el Tottenham Hotspur y el Liverpool, participó como cuarto árbitro.

Thank you UEFA for rewarding so many years of career and sacrifice. The Spanish refereeimg is fully honored. https://t.co/2LXySvrqRx

— Antonio Mateu Lahoz, ESP RSFA (@MateuLahozESP) May 12, 2021