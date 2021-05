Así se verá el nuevo estadio de fútbol de Miami

Desde que nació la idea de incorporar un equipo de fútbol en el Estado de la Florida, el presidente del Inter de Miami, David Beckham, siempre ha mencionado que la idea principal es crecer paulatinamente como club dentro de la MLS. Es por ello que, además de fichar jugadores franquicia que permitan al club tener más visibilidad y mejorar el rendimiento deportivo, invertir en infraestructura también es una cuenta pendiente.

La periodista encargada de cubrir al Inter de Miami, Alex Windley, publicó en su cuenta de Twitter los render del proyecto que tiene el equipo de la Floridad para realizar una ciudad deportiva llamada Miami Freedom Park.

Looks like Inter Miami have updated their renderings for Miami Freedom Park! check it out: #InterMiamiCF https://t.co/1B6cSfr4qU pic.twitter.com/QBqok8pyaZ

— Alex Windley ☀️ (@aaw_1998) May 12, 2021