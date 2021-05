DeSantis perdonará a personas acusadas por no usar mascarilla ni respetar distanciamiento en Florida

El gobernador de Florida Ron DeSantis dijo el jueves que perdonará a cualquier persona en el estado que haya sido acusada de violar las medidas de seguridad de COVID-19, como usar mascarilla y respetar el distanciamiento social.

DeSantis hizo el anuncio en Fox News mientras discutía el caso de dos propietarios de gimnasios que enfrentaron sanciones penales por negarse a hacer cumplir los mandatos de distanciamiento social y de uso de mascarillas en su establecimiento.

DeSantis dijo que firmaría un indulto el viernes que retrasaría el caso contra los dueños de gimnasios Mike y Jillian Carnevale durante 60 días, y agregó que durante ese tiempo, una junta de clemencia se reunirá para otorgar indultos para ellos y otros residentes de Florida.

“Cuando nuestra junta de clemencia se reúna en las próximas semanas, emitiremos indultos no solo para Mike y Jillian, sino para cualquier floridano que pueda tener infracciones pendientes por cosas como máscaras y distanciamiento social”, dijo DeSantis en la entrevista. “Estas cosas con la salud deben ser de asesoramiento. No deben ser punitivas”, agregó.

“Tan pronto como escuché que Mike y Jillian Carnevale enfrentaban sanciones penales, como posible tiempo en la cárcel, por no requerir máscaras en su gimnasio, intervine para protegerlos de esta extralimitación del gobierno local”, tuiteó DeSantis el jueves, junto con un video de su aparición en Fox News.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 13, 2021