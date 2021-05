Lanzan tráiler de ‘The Forever Purge’ y Ana de la Reguera pelea por sobrevivir

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ana de la Reguera es una de las estrellas de “The Forever Purge”, una nueva película de la saga de “The Purge” de Universal Pictures y Blumhouse. Acaban de lanzar el tráiler de la película que estrena el 2 de julio en Estados Unidos y la actriz pelea por sobrevivir la nueva purga dentro del thriller.

Este verano, se rompen todas las reglas cuando una secta de saqueadores sin ley decide que la purga anual no termina al amanecer y que en cambio no debería terminar nunca en The Forever Purge.

Partiendo del enorme éxito de la película de 2018 The First Purge, la infame franquicia de terror de Blumhouse avanza a un nuevo e innovador territorio, cuando los miembros de un movimiento clandestino, que ya no están satisfechos con una noche anual de anarquía y asesinato, deciden apoderarse de Estados Unidos con una campaña sin fin de caos y masacre. Nadie está a salvo.

Adela (Ana de la Reguera, Cowboys & Aliens) y su esposo, Juan (Tenoch Huerta, Days of Grace), viven en Texas, donde Juan trabaja como empleado en la hacienda de la adinerada familia Tucker. Juan causa una buena impresión en el patriarca de los Tucker, Caleb (Will Patton, Halloween), pero eso enciende la ira y los celos del hijo de Caleb, Dylan (Josh Lucas, Ford v Ferrari).

La mañana después de la Purga, una grupo de asesinos enmascarados ataca a la familia Tucker, incluyendo a la esposa de Dylan (Cassidy Freeman, serie de HBO The Righteous Gemstones) y a su hermana (Leven Rambin, The Hunger Games), lo que obliga a ambas familias a unir sus fuerzas para defenderse, mientras se desata el caos en el país y Estados Unidos comienza a desintegrarse a su alrededor.

A partir de un guión del creador y genio narrativo de la franquicia James DeMonaco, The Forever Purge es dirigida por Everardo Gout, guionista y director del premiado thriller Days of Grace. La película está producida por los productores originales de la franquicia: Jason Blum para su compañía Blumhouse Productions; los socios de Platinum Dunes Michael Bay, Andrew Form y Brad Fuller; y el dúo de Man in a Tree, James DeMonaco y su socio de producción desde hace mucho tiempo, Sébastien K. Lemercier. Los productores ejecutivos de la película son Marcei A. Brown, Everardo Gout y Jeanette Volturno. Universal Pictures presenta, en asociación con Perfect World Pictures, una producción de Platinum Dunes, Blumhouse y Man in a Tree.