‘Dear Ben’: La canción que Jennifer López le dedicó a Ben Affleck hace 19 años

Jennifer López ha provocado tremendo alboroto entre sus fans con una reciente publicación en su red social pues ha expresado que su álbum favorito hasta el momento es “This is me…Then” disco donde aparece la canción dedicada a Ben Affleck por lo que se especula Bennifer está de vuelta.

Fue en su cuenta de Instagram que la intérprete de “Ain’t your mama” ha compartido un vídeo homenajeando su disco favorito, sorprendiendo a sus fans que rápidamente han recordado que se incluye un tema que es ese entonces fue escrito para el actor.

“Dear Ben” (Querido Ben) fue incluida en su CD del 2002 cuando se encontraba gozando de su gran romance por todo lo alto, incluso se pensaba llegarán al altar pues llegaron a comprometerse, pero el destino tenía otro camino para el par de enamorados y ahora a 19 años del lanzamiento de la canción vuelve a ser tendencia.

“Eres perfecto, simplemente no puedo controlarme. No puedo estar con nadie más. Parece que soy adicta a la forma en que tocas“, con estas frases da inicio la melodía donde no queda duda alguna sobre lo que ha significado Affleck en la vida de “La Diva del Bronx“.

Y es que por sorprendente que lo parezca desde que se han desatado los rumores de que han retomado su relación amorosa, las canciones de este disco han vuelto a entrar a las lista de popularidad y plataformas de streaming, ha sido la misma JLo que lo ha confirmado.

“Todos mis álbumes son muy especiales para mi, pero This Is Me… Then es mi favorito entre todo lo que he hecho… hasta el momento. Se que muchos de ustedes me han escuchado mencionarlo antes, así que en honor de mis Jlovers que me han ayudado a que vuelva a entrar en las listas de popularidad DE NUEVO después de 19 años…les dejo una pequeña muestra“, ha escrito bajo el video que se incluyen imágenes de los videos musicales que acompañaron el disco musical.

Sin duda los fans de ambos están que saltan de la emoción por volverlos a ver juntos románticamente, y es que su romance marcó toda una época en el medio del entretenimiento, aunque hasta el momento no se ha confirmado si es que están juntos de nuevo.

Aunque según reportes de fuentes cercanas Ben ha hecho todo lo posible desde hace meses por tener esa aproximación a su ex prometida, incluso se ha dicho le ha escrito ‘cartas de amor’ por meses desde que se filtra una posible ruptura con Alex Rodriguez. Solo el tiempo dirá si es que deciden volver, pero su público está más que listo para Bennifer 2.