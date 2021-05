Histórico: Telemundo será la primera cadena de televisión abierta que transmitirá el Super Bowl en español

Telemundo Deportes anunció que tendrá en sus plataformas una extensa cobertura nunca antes vista de la NFL en el idioma español. La cadena televisiva se encargará de difundir, en televisión abierta, el Super Bowl LVI completamente en vivo el próximo 13 de febrero de 2022, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Este es un gran anuncio para toda la audiencia hispana de Estados Unidos, que tendrá el privilegio de acercarse cada vez más a la National Football League.

A través de un comunicado de prensa se establecieron todos los parámetros del vínculo entre la NBC y Telemundo Deportes. En este tratado se asegura el paquete “Sunday Night Football“, durante las próximas 13 temporadas. Este acuerdo incluye todos los partidos de la ronda regular del torneo, el partido inicial (Kickoff Game), el juego anual de Acción de Gracia, dos juegos Wild Card y un juego de playoffs de la división.

Esta alianza representa un salto de calidad desde todas las plataformas de Telemundo Deportes. El medio no solo contará con la transmisión de los encuentros del torneo, sino que además tendrá segmentos dedicados a la NFL en zona mixta, titulares, resúmenes, reportajes y contenidos especiales ligados a la disciplina.

Ray Warren, presidente de Telemundo Deportes, expresó su alegría al poder llevarle esta iniciativa a la audiencia hispana de los Estados Unidos. “Estamos encantados de asociarnos con la NFL para ser los primeros en transmitir un Super Bowl en televisión abierta en español, y de seguir llevando el calendario completo del Sunday Night Football a la creciente audiencia hispana de la NFL en Estados Unidos”.

Selected 199th overall by the #Patriots in the 6th round of the 2000 #NFLDraft #TomBrady is now a 7× Super Bowl champion (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII, LV) 🐐🏈#GoPats #GoBucs #NFL #NFLTwitter pic.twitter.com/3TmaI31UuB

— Bookmakers Review (@bmrreviews) May 12, 2021