Inundaciones por fuertes lluvias mantienen en estado de emergencia a Louisiana

Al menos cuatro personas han muerto y otra está desaparecida tras las inundaciones en Louisiana que afectaron hogares y negocios, han causado cientos de rescates acuáticos, al menos 4 muertes y llevaron al gobernador a declarar el estado de emergencia.

El peligro de inundaciones repentinas se mantiene para varios estados en algunas áreas de Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana y Mississippi, y hay una alerta de inundaciones vigente hasta el miércoles por la tarde en Louisiana, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

You never know what condition that familiar road is in beneath murky floodwaters.https://t.co/VyWINDk3xP for the latest.#TurnAroundDontDrown pic.twitter.com/On3Sc6WXTm

— National Weather Service (@NWS) May 18, 2021