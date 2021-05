Nuevos videos publicados por el FBI muestran ataques violentos contra oficiales durante el asalto al Capitolio

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó nuevas imágenes de dos sospechosos acusados de agresiones violentas contra agentes del orden durante el ataque al Capitolio del 6 de enero.

Las autoridades dijeron que los sospechosos usaron nudillos de metal y una porra policial para atacar a los oficiales, pero más de cuatro meses después del sitio al Capitolio, sus identidades siguen siendo un misterio.

Las fotos de los sospechosos se habían publicado anteriormente en la lista de buscados del FBI, pero la agencia del orden publicó un nuevo video de cámara corporal el miércoles y dijo que está buscando la ayuda del público para identificar a los agresores.

The #FBI has released two new videos of suspects who assaulted law enforcement officers during the riots at the U.S. Capitol on January 6. Help us identify them. Submit tips at https://t.co/iL7sD5efWD. Tips can remain anonymous. @FBIWFO https://t.co/hI7qBqjG2D

— FBI (@FBI) May 19, 2021