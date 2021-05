Texas ejecuta al recluso Quintin Jones y pone fin a la pausa en aplicar la pena capital

Quintin Jones, de 41 años, fue ejecutado por el estado de Texas el miércoles por la noche, rompiendo una pausa de 10 meses en la aplicación de la pena de muerte en el estado.

Jones fue ejecutado por un asesinato que cometió hace más de 20 años.

En 1999, Jones fue condenado por matar a golpes con un bate de béisbol a su tía abuela Berthena Bryant, de 83 años, cuando ella se negó a darle $30 dólares por drogas, según documentos judiciales. Fue condenado a la pena de muerte en 2001 en el condado de Tarrant y desde entonces ha estado en el corredor de la muerte.

La Corte de Apelaciones Penales de Texas emitió varias suspensiones de ejecuciones en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. La muerte de Jones es la primera ejecución en el estado desde el 8 de julio de 2020, reportó CBS News.

Jones, que tenía 19 años cuando cometió ese asesinato, no negó haberlo cometido y no estaba pidiendo ser perdonado por su delito, pero dijo que cambió su vida en prisión y no debería ser ejecutado. En un video publicado por The New York Times la semana pasada, Jones le pidió a al gobernador Gregg Abbott que “buscara en su corazón concederme el indulto“.

