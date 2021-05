Bernie Sanders presentó una resolución para bloquear la venta de armas a Israel por el conflicto de Gaza

El senador Bernie Sanders presentó una resolución en el Congreso el jueves para bloquear una venta planificada de armas guiadas de precisión por valor de $735 millones de dólares a Israel, mientras continúan las hostilidades entre Israel y Hamas en Gaza.

La resolución de Sanders se produce después de que el presidente Joe Biden instó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un llamado a “reducir la escalada” del conflicto.

El gobierno israelí dijo que había acordado un alto el fuego en su conflicto con Hamas el jueves por la noche.

“En un momento en que las bombas fabricadas en Estados Unidos están devastando Gaza y matando a mujeres y niños, no podemos simplemente permitir que se lleve a cabo otra gran venta de armas sin siquiera un debate en el Congreso”, dijo Sanders en un comunicado el jueves por la mañana. “Creo que Estados Unidos debe ayudar a abrir el camino hacia un futuro pacífico y próspero tanto para israelíes como para palestinos. Debemos analizar detenidamente si la venta de estas armas realmente está ayudando a lograrlo, o si simplemente está impulsando conflicto.”

At a moment when U.S.-made bombs are devastating Gaza, and killing women and children, we cannot simply let another huge arms sale go through without even a Congressional debate. https://t.co/nLoDFmLGr1

— Bernie Sanders (@SenSanders) May 20, 2021