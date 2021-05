Chicharito sobre la selección de México: “Ahorita soy un fan, no un jugador”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Es el tema recurrente al rededor de la selección mexicana. La ausencia de “Chicharito” en las convocatorias de “El Tri” es la mayor interrogante en el fútbol azteca. Bajo este contexto, el delantero de Los Ángeles Galaxy expresó que sean cual sean las explicaciones o razones que argumenten su no convocatoria, el resultado siempre es el mismo: “No estoy en la selección“.

Tata Martino se sinceró sobre la no convocatoria de Chicharito al Tri – La Opinión https://t.co/tFvcOufFTb — La Opinión (@LaOpinionLA) May 20, 2021

En el marco de una entrevista para el programa “Ahora o Nunca”, Javier Hernández tuvo la oportunidad de ofrecer sus impresiones acerca de las decisiones del Gerardo “Tata” Martino. El delantero de 33 años de edad expresó que más allá de las razones hay una realidad y es que no está siendo considerado en la selección.

“La realidad está muy clara, no estoy siendo convocado y ya está (…) si es por nivel o por cuestiones extra cancha, a final de cuentas, no estoy en la selección, es muy claro“. Ante estas posturas, el mexicano consideró que se debía respetar la decisiones. “Hay que aceptarlo, así es la vida (…) es lo que hay“, agregó.

– ¿@CH14_ cree que son razones extra cancha las que lo alejan de la selección… …se siente VETADO del Tri?@ahoraonuncaespn @herculezg pic.twitter.com/PpNT8tKyig — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) May 20, 2021

Por otra parte, el futbolista mexicano destacó que para revertir esta situación lo único que tiene que hacer es seguir trabajando, aunque confesó que seguirá sintiendo el deseo de estar en “El Tri”, pero que el tema de su convocatoria ya lo desgasta.

“Siempre va a ser un honor vestir la verde, pero llevamos ya mucho tiempo hablando de eso (…) estoy fuera de eso, ahorita soy un fan, no soy un jugador. Creo que tanto el ‘Tata’, como los directivos y yo, nos estamos cansando un poco de eso, la verdad es simple, no estoy en la selección, hay que aceptarlo y seguir adelante, no pasa nada”, sentenció el delantero de LA Galaxy.

¿”Chicharito” merece estar en la selección?

Luego de una mala temporada en la MLS, Javier Hernández vive su mejor momento en el fútbol estadounidense. El ex futbolista del Real Madrid está teniendo actuaciones sobresalientes con LA Galaxy. El equipo de Los Ángeles marcha en los primeros puestos de la Conferencia Oeste.

Chicharito. 7 goals on the season in 5 games. Get Tata 📞 on the line, can he change his list? #ElTri pic.twitter.com/kLdmqfnNq3 — Stu Holden (@stuholden) May 15, 2021

El delantero mexicano se lleva un gran porcentaje de crédito en estos resultados. Hernández acumula siete goles en apenas cinco jornadas de la liga. Bajo el sustento de estos números, el propio mexicano consideró estar disfrutando de un gran momento de su carrera.

“He llegado a una edad en que soy padre de familia, estoy viviendo muchísimas experiencias, voy a cumplir 33 años, me siento en mi mejor versión, más allá de si sigo haciendo goles, lo que más me llama la atención es ser yo“, expresó.