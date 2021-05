El iceberg más grande del mundo se desprendió en la Antártida

El iceberg más grande del mundo se ha desprendido de la Antártida, informó la Agencia Espacial Europea (ESA).

El bloque de hielo de 1,667 millas cuadradas tiene más de tres veces el tamaño de Los Ángeles.

Las imágenes fueron capturadas por la misión Copernicus Sentinel 1 después de que el iceberg partiera de la plataforma de hielo Ronne en el mar de Weddell, informó la ESA.

El desprendimiento de un iceberg es la ruptura de trozos de hielo del borde de un glaciar y un proceso natural que no conducirá a un aumento en el nivel del mar, porque su volumen ya era parte de una plataforma de hielo flotante.

Sin embargo, el colapso de una plataforma de hielo sí podría contribuir indirectamente al aumento del nivel del mar.

Las corrientes de hielo y los glaciares empujan constantemente las plataformas de hielo, pero las plataformas eventualmente se topan con características costeras como islas y penínsulas, lo que genera una presión que ralentiza su movimiento hacia el océano.

Si una plataforma de hielo se derrumba, la contrapresión desaparece. Los glaciares que alimentan la plataforma de hielo se aceleran, fluyendo más rápidamente hacia el mar. Los glaciares y las capas de hielo descansan en la tierra, por lo que una vez que desembocan en el océano, sí contribuyen al aumento del nivel del mar, según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos.

El iceberg, llamado A-76, desplazó del primer lugar en tamaño a otro iceberg que se rompió en el mar de Weddell y que medía 1,498 millas cuadradas.

El A-76 fue descubierto por el British Antarctic Survey y confirmado por el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos (NSIDC).

El Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de EE.UU., que es operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la Armada y la Guardia Costera, confirmó el evento de desprendimiento del iceberg al día siguiente y registró la posición de A-76 en el mar de Weddell.

“Se desprendió el Iceberg A-76 del lado occidental de la plataforma de hielo Ronne en el mar de Weddell y actualmente es el iceberg más grande del mundo”, tuiteó la organización.

La ESA dijo que los icebergs se nombran tradicionalmente a partir del cuadrante antártico en el que fueron avistados originalmente, luego se les asigna un número secuencial y si más tarde si el iceberg se desprende, le asignan una letra secuencial.

En febrero, otro iceberg más grande que la ciudad de Nueva York se desprendió de la plataforma de hielo Brunt en la Antártida.

Se ha comprobado que la capa de hielo de la Antártida se está calentando más rápido que el resto del planeta.

