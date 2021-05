La extraña “flor cadáver” que congregó a cientos de personas en una gasolinera del norte de California

Una extraña planta apodada “flor cadáver” causó revuelo entre los residentes de una ciudad del área de la bahía de San Francisco, que el lunes acudieron en masa a verla en una gasolinera abandonada de la localidad.

Allí la llevó Solomon Leyva, propietario de un vivero de Alameda que trabaja con plantas raras y que había estado publicando en redes sociales sobre su Amorphophallus titanum. El gran interés que mostraron sus seguidores por ella lo llevó a convocar un evento para que pudieran verla. Y así hicieron cientos de personas que estuvieron formadas en una fila que se extendió por la cuadra la mayor parte del día, según dijo San Francisco Chronicle.

Just that normal thing that happens in Alameda where a guy brings a corpse flower to an old empty gas station and half the city lines up to take a photo with it. pic.twitter.com/7EeaXy8t4K

— Peter Hartlaub (@peterhartlaub) May 18, 2021