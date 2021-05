Lady Gaga se sincera y dice haber quedado embarazada producto de una violación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lady Gaga se sincera y habla sobre cómo han sido sus inicios en el mundo de la música y que la llevaron a sufrir abusos por parte de un productor que la violó, secuestro y dejó embarazada cuando tenía 19 años.

La cantante estadounidense ha abierto su alma para una nueva serie documental producida por el Príncipe Harry y Oprah Winfrey “The Me You Can’t See” para la plataforma de streaming AppleTV+.

Dentro de la docuserie se abordan historias sobre salud mental y busca abrir un diálogo más profundo sobre estos temas en los medios y que no sean estigmatizados.

En el Stefani Germanotta aborda cómo es que luego de sufrir abuso por una figura de poder por meses quedó embarazada y la secuela que la llevó a sufrir una ‘psicosis‘ que hasta la fecha no ha podido superar del todo.

“Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, me quedé paralizada y yo incluso no recuerdo… Sentí dolor“, explicó la cantante ante las cámaras del show.

Aunque no ha accedido a nombrar a su agresor, asegura que fue abusada y secuestrada por meses para luego ser abandonada a unas calles de la casa de sus padres cuando estaba enferma pues no dejaba de vomitar y para su sorpresa estaba embarazada.

No ha precisado detalles sobre lo ocurrido con su embarazo, pero si ha platicado acerca de cómo estos hechos afectaron su salud mental, con un tipo ‘trauma post traumático‘ que la llevó a lastimarse a sí misma.

Gaga reconoce a Oprah que le ha llevado muchos años el aceptar que ella no había hecho nada malo para ser violada, que su proceso para recuperar su salud mental ha sido muy lento y doloroso, que fácilmente podría recaer en otra crisis y pensar en hacerse daño.

“La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de ser violada sexualmente. Me hicieron tantas resonancias magnéticas y escáneres en los que no encontraron nada, pero tu cuerpo recuerda“, le confesó a Winfrey.