‘Wipeout’ regresa y Matthew Clark revela que estuvo 4 días en la cama tras participar en show extremo

“Wipeout” regresa después de siete años y esta vez será en la pantalla del canal TBS. Conducido por John Cena y Nicole Byer, con Camille Kostek como presentadora, esta serie pone a prueba el atletismo y la determinación de los concursantes como y los lleva a extremos inesperados.

Uno de los concursantes hispanos, Matthew Clark, ¡nos habló de su experiencia en el campo y en el proceso de selección para el concurso!

¿Cuéntanos tu proceso de inscribirte en el programa WipeOut?

Yo vi el anuncio de audiciones abiertas y me inscribí en WipeOutCastings.com donde llené un cuestionario. Mi pareja Dixon y yo hicimos unas 4 o 5 entrevistas. Nos preguntaban cosas para ver cómo era la dinámica entre nosotros. ¡Luego de 1-2 semanas nos llamaron para decirnos que fuimos seleccionados! Que nos preparáramos porque salíamos rumbo a la ruta de obstáculos en 10 días.

¿Cual fue tu experiencia participar en WipeOut?

Tuvimos una gran experiencia, llena de emociones, nervios, y adrenalina. Fue muy sorprendente ver por primera vez el “obstacle course” en la tele no se ve tan grande. Es enorme y de gran complejidad, nos llevamos una gran sorpresa.

¿Como se preparó tu equipo para WipeOut?

Eso fue nuestro gran error, nosotros somos muy atléticos y hacemos ejerció diario así puedo decir que nos confiamos y no nos preparamos. Lo cual no fue buena idea como lo descubrimos justo momentos antes de pasar a la ruta de obstáculos, ver semejante ruta. ¡Oh no, que estábamos pensando! ¡Mi pareja y yo nos miramos con cara de QUE!!

¿Tu familia y amigos que dijeron cuando los vieron participando en la carrera?

Nosotros no le podíamos contar a nadie que éramos participantes en WipeOut hasta que empezaron a salir tráiler. No podían creer que íbamos a ser concursantes, el día que salió nuestro episodio nos juntamos con 20 amigos y familia para verlo. Es un recuerdo muy lindo que tengo de haber participado en el concurso.

¿Lo harían otra vez?

Nunca en mi vida había estado tan adolorido. No me pude parar de la cama en 4-5 días, para salir de la cama me tenía que dar una vuelta. Pasando esos primeros días ya estaba como si nada y la pasamos tan bien, ¡Claro que lo volvería hacer!