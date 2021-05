CJNG contra los Pulido: Drones con explosivos habrían caído de casas de inocentes

Un nuevo ataque con drones explosivos cayó en casas de personas inocentes, según denuncias de páginas de redes sociales que dan cuenta de la guerra entre narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Cárteles Unidos (CU) en el la comunidad de la Huahua en el municipio de Aquila en el estado de Michoacán en México.

A decir de las denuncias, la agresión con drones fue perpetrada por el grupo de los Pulido, una familia que presuntamente tiene operaciones del narcotráfico y que tiene nexos con Cárteles Unidos, el grupo encabezado por el Cártel de Los Viagras y La Nueva Familia Michoacana (LNFM) y quienes en conjunto mantienen una guerra contra la banda encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero.

More reports of explosive drones in Michoacán. A video uploaded to Facebook claims to show the aftermath of an attack allegedly from Los Pulidos, a group associated with Cartels Unidos.

"ATAQUES CON DRONES EN HUAHUA POR PARTE DE LOS PULIDOS HIERIENDO A GENTE INOSENTE." pic.twitter.com/vPnl72vw60

— ᶜʰʳⁱˢᵗᵒᵖʰᵉʳ (@just_some_d00d) May 21, 2021