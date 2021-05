Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A 8 años de haberse divorciado de el padre de sus hijos, Fanny Lu reveló: “Me di cuenta que mi esposo me era infiel con mi mejor amiga”…

La confesión, que hasta el momento nunca había hecho, se la hizo a Mara Patricia Castañeda para su show de entrevistas en Youtube, donde fue invitada a contar aspectos de tu carrera y su vida. Luego de contar que fue su ex, quien la animó a que le mostrara al mundo que además de actriz era cantante, tiró la bomba menos esperada.

“Ya que pasó, que tengo una relación súper sana con mi ex, que es el papá de mis hijos y que lo voy a amar toda la vida porque como yo le digo a él, amar es una decisión, tu decides odiar, resentir o amar y sanar... Yo estaba haciendo ‘Pequeños Gigantes’ y me esfumé y nunca volví … Yo tenía esposo, amigo, parcero, manager y aliado y un día no tenía nada”, dijo ante la sorpresa de Mara Patricia Castañeda quien comienza a indagar sobre el tema.

“Me di cuenta que me era infiel con mi mejor amiga, y no lo cuento mucho porque no quiero usarlo de morbo, yo a ella ya la perdoné, a él también”, le siguió diciendo Fanny Lu.

Por supuesto, Mara Patricia, quien quiso seguir profundizando en el tema, le preguntó cómo fue que se dio cuenta de que dos de sus amores la estaban engañando a sus espaldas.

“Porque empecé a sospechar no me preguntes por qué, era un instinto en mi corazón. Ella era mi mejor amiga de ese momento, no había sido mi mejor amiga de toda la vida, ella era la esposa de uno de los mejores amigos de él, éramos los cuatro que andábamos para todos lados”

“Era muy duro porque fue una doble pérdida, no solo fue un acto de infidelidad, sino de deslealtad, porque la amistad exige un acto de lealtad, pero ha pasado el tiempo, han sanado las heridas”.

A 8 años de aquella pesadilla, Fanny Lu quien se encuentra en su mejor momento como mujer, dice que ya no busca culpables, que ella siente que fue muy buena esposa y que él también: “De hecho no existirá Fanny Lu si no fuese por él, por su gran apoyo, le agradezco a mis hijos y es un ex marido maravilloso y un papá maravilloso“, explicó.

Su esposo se casó con aquella amiga con quien detonó la infidelidad y Fanny Lu está enamorada de vuelta y feliz, habiendo superado lo que ella define como una impotencia, dolor que le cambió 100% grados su vida y la hizo conocer hasta el miedo.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA DE FANNY LU DONDE HIZO LA CONFESIÓN DEL ENGAÑO: