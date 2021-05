Ordenan a Real Water detener operaciones porque el agua embotellada pudo haber causado la muerte de una mujer

El agua embotellada marca Real Water, una empresa de Las Vegas, recibió la orden federal de obtener de regreso toda su mercancía (“recall”) y cooperar con toda la información necesaria mientras se sigue investigando la muerte de una persona que consumió el producto.

Real Water ya había sido objeto de quejas de los consumidores que en marzo levantaron una demanda en su contra luego que varias personas sufrieron de males hepáticos presuntamente por beber el agua.

La orden de pedir de regreso el agua embotellada fue emitida el miércoles en una corte de distrito de los Estados Unidos, la cual ordenó detener la producción y distribución del producto que tiene ventas en Nevada, California, Arizona y Utah, entre otros estados.

RECALL ORDERED: An agreement signed by Real Water Director Brent Jones says all the company's products will be recalled and destroyed … all manufacturing and distribution has been halted https://t.co/znZJJafsCe #8NN

— 8 News NOW (@8NewsNow) May 20, 2021