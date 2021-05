Enrique Guzmán revela cuál podría ser la razón por la que Frida Sofía está enojada con él: “Le dije que no”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Enrique Guzmán está dispuesto a limpiar su nombre de las acusaciones de Frida Sofía y como parte de las entrevistas que ha concedido a diversos medios, revela cuál podría ser la razón por la que su nieta está enojada con él.

El cantante de 78 años acudió el pasado 20 de mayo a la Fiscalía General de la República para ratificar la denuncia en contra de Frida Sofía, ya que como aseguró ante el programa ‘Ventaneando’, hará lo que sea necesario para demostrar que nunca abusó de ella durante su infancia, contrario a lo que expuso la modelo durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Y es que, de acuerdo con sus declaraciones en el mismo programa de espectáculos, todo podría tratarse de una venganza de su nieta, ya que en alguna ocasión lo llamó para amenazarlo con hundir su carrera y la de Alejandra Guzmán.

“Estaba yo sentado en esta mesa donde desayunamos a las 9 de la mañana, estaba mi hija y mi otro hijo, y mi mujer estaba en la cocina, y recibí una llamada de ella (Frida Sofía), pero no para decirme: ‘no tengo dinero, ayúdame’, no, me dijo: ‘yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’, y colgó“, compartió.

Asimismo, el intérprete de “Payasito” cree que uno de los motivos que provocó la furia de su nieta fue que no le permitió que cantara en uno de los discos que estaba por lanzar hace algunos años.

“Estaba preparando un disco que se llama ‘Se habla en español’, y tenía yo ya invitado para grabar el disco a Paul Anka, y ella me dijo que quería trabajar en el dueto. No soy un especialista en cantantes, pero sé cuando una gente canta feo, se nota enseguida, y la niña no toca esas notas con mucha facilidad, entonces definitivamente le dije que no“, relató.

Asegurando, este podría ser la razón por la que lo odia: “Ese fue creo que el gatillo que le disparó la mente contra mí, porque hasta entonces, el abuelo, el que la ayudaba, el que la apoyaba, el que la protegía cuando tenía que discutir con su mamá era yo”.

Y recordó que cuando iniciaron las peleas entre madre e hija, él siempre defendió a su nieta, ya que creció sin el cuidado de la cantante debido a sus largas jornadas de trabajo y la falta de una figura paterna.

“Alejandra tampoco es una maravilla de persona, entonces, cuando empezaron a haber estas diferencias entre ellas, me puse de lado de Frida. Alejandra es una mujer que trabaja como loca, está siempre trabajando y descuida, creo en este caso sería el descuido, y entonces, la niña se fue sin rienda, y la culpa sería su mamá o su papá, pero su papá como tampoco existe, su papá se casó con otra persona y nunca se dedicaba a cuidarla, entonces creció sola“, puntualizó.