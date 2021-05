Presentado el trofeo de la Conference League, la tercera competición europea de clubes

La UEFA presentó este lunes el trofeo de la Conference League, la tercera competición europea que jugará su primera edición la próxima temporada con 184 clubes y partidos los jueves como la Europa League.

🏆 A new member of the family for 2021/22 – introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.

Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.

— UEFA (@UEFA) May 24, 2021