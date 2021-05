Revés al Mencho, caen 13 sicarios del CJNG con arsenal, tras persecución y tiroteo

Fueron detenidos 13 presuntos narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras una persecución y tiroteo en el municipio de Córdoba en el estado de Veracruz en México.

Elementos de la policía estatal de Veracruz informaron que los integrantes del grupo criminal que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero, son considerados como generadores de violencia y presuntamente vinculados a delitos de alto impacto.

Veracruz State law enforcement officials claim 13 members (10 men and 2 women) of the CJNG were arrested in Córdoba, Veracruz. pic.twitter.com/L5f89Z6rsj

