Encuentran a joven de 12 años desaparecido en Hammond, Indiana, ahogado en el río Little Camulet

Un cuerpo encontrado en el río Little Calumet el lunes por la noche fue identificado como Kyrin Carter, de 12 años, quien desapareció la semana pasada en Hammond, Indiana, confirmó el oficial forense del condado de Lake.

Un equipo de buceo rescató el cuerpo del joven desaparecido del río Little Calumet, a solo 300 pies al oeste de donde Kyrin Carter, fue visto por última vez en un hotel Best Western en Hammond, reportó CBS News Chicago.

“I came out here everyday to find him. But I didn’t think I’d actually find him.”

Meet Eric Smith. He’s the volunteer kayaker who found Kyrin’s body. He spent five hours yesterday searching the Little Calumet River. @cbschicago pic.twitter.com/nBaB1AcsOZ

— Mugo Odigwe (@MugoOdigwe) May 25, 2021