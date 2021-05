‘No me van a quitar el titulo’: Andrea Meza envía mensaje a quienes no aceptan sea Miss Universo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Andrea Meza una vez que se corono como la nueva Miss Universo, se convirtió en la mujer más bella del mundo y a la par desde su triunfo ha sufrido muchas criticas por parte de ‘haters’ que no aceptan ella haya salido vencedora.

Y es que desde que la mexicana se anoto este gran triunfo aparecieron cientos de usuarios de las redes que se han dedicado a lanzar fuertes comentarios donde aseguran no se merecía ganar y que su desempeño no ha sido el mejor dentro del certamen de belleza.

Es por eso que a través de un video que se ha compartido en las redes del programa Suelta La Sopa, aparece la reina de belleza enviando un contundente mensaje que ha provocado cientos de reacciones.

Se le ve a la originaria del estado de Chihuahua e ingeniera de software de profesión responder a una pregunta “¿Que le dirías a toda la gente que no supera que ganaste?“, a lo que con muy buena actitud dio respuesta fulminante.

“Pues que les digo…con esos comentarios no me van a quitar el titulo. Y tampoco es como que me afecte o me pongan triste. Les mando mucho amor“, finalizó.

Por supuesto que hubo muchos usuarios de la red social de Instagram que no les ha gustado la manera en la que se abordo el tema, por parte de la modelo y nuevamente le hicieron llegar sus opiniones.

Pero una de las personas que le ha demostrado su sincero apoyo ha sido la ex miss universo Alicia Machado “¡Bella y punto! ¡Vívelo a el máximo y nunca bajes tu cabeza!“, le escribió.

“Se hubiera quedado callada mejor, así demuestra que no tiene educación“, “Mira no es para que te quite el sueño, pero para todos en el mundo la miss universo debió ser miss Peru”, expresaron algunos usuarios.

Pero hubo muchos otros que han defendido la postura de la Miss Universo mexicana “Bien respondido Andrea. ¿Aún dudan que es una reina? Belleza sí, pero mucho porte y educación. ¡Mil felicidades!…Y si les duele que seas Miss Universo que se pongan un curita“.